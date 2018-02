Zwischen gefräßigen Lamas, abenteuerlustigen Zwergen und aufheulenden Motoren befindet sich womöglich eines eurer nächsten Lieblingsspiele. Die kommende Woche hat wieder jede Menge Spiele im Gepäck, und obwohl sich darunter dieses Mal keine AAA-Kandidaten befinden, erwartet euch reichlich ordentliche Unterhaltung. Wir haben mal wieder die vielversprechendsten Spiele für euch herausgesucht, um sie euch vorzustellen.

Vicious Attack Llama Apocalypse | 26. Februar

PC / Xbox One

Aus Mangel an Konkurrenz darf sich Vicious Attack Llama Apocalypse auf die Fahne schreiben, das beste Lama-Schlacht-Spiel mit Roguelike-Mechaniken zu sein. Gemeinsam mit bis zu drei Freunden steuert ihr aus der Top-Down-Perspektive mobile Kampfeinheiten, die mit allerhand Feuerkraft die pelzigen Feinde über den Haufen schießen.

Gravel | 27. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Vergesst ausdauernde Fahrten auf Asphalt, in denen ihr wie auf Schienen über die Strecke fegt. Gravel setzt voll und ganz auf Off-Road und setzt euch hinter das Steuer aktueller Allrad-Monster. In abwechslungsreichen Spiel-Modi auf unwegsamem Gelände messt ihr euch offline und online mit anderen Fahrern. Auch ein Karriere-Modus ist mit von der Partie.

Jetzt Gravel auf Amazon bestellen

Moss | 27. Februar

PS-VR

Im VR-Abenteuer Moss begleitet ihr die junge Maus Quill und helft ihr dabei, über sich hinaus zu wachsen. Durch Interaktionen mit der Umwelt unterstützt ihr den kleinen Helden bei Kämpfen, löst Rätsel und erlebt die Reise somit aus einer ungewohnten Perspektive, die den Rahmen des mit VR möglichen auf interessante Weise nutzt.

Regalia - Royal Edition | 27. Februar

PS4

Ursprünglich ermöglicht durch eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne erscheint Regalia - Royal Edition nun in seiner finalen Version nun für die PlayStation 4. Im Grunde handelt es sich bei dem Spiel um ein JRPG mit westlichen Einflüssen. Die Kämpfe sind rundenbasiert, eure Heldengruppe entwickelt sich weiter und sogar ein paar Stadtverwaltungsmechaniken haben es ins Spiel geschafft.

Deep Rock Galactic | 28. Februar

PC / Xbox One

Ähnlich wie Sea of Thieves setzt auch Deep Rock Galactic auf Spielspaß durch kooperative Mechaniken. Gemeinsam mit bis zu drei weiteren Spielern buddelt ihr euch als Minen-Zwerge durch gefährliche Stollen, bekämpft Monster und sammelt jede Menge wertvolle Materialien.

RiftStar Raiders | 28. Februar

PC / PS4 / Xbox One

Mit RiftStar Raiders möchte Entwickler Climax Studios das Genre "Shoot 'em up" wiederbeleben und durch die Zugabe von RPG-Elementen und einem Koop-Modus für vier Spieler für eine modernere Spieltiefe sorgen. In der Rolle eines gesuchten Verbrechers versucht ihr gemeinsam mit euren Mitstreitern die Galaxie zu retten und dabei ordentlich Kohle zu scheffeln.

Bridge Constructor Portal | 28. Februar

Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Bereits auf dem Papier ergibt die Verschmelzung eines Brückenbauspiels mit dem Portal-Universum Sinn. Und auch in der Praxis erweist sich die Formel als überaus unterhaltsam. In Bridge Constructor Portal helft ihr durch geschicktes Bauen von Brücken, kleinen Strichmännchen auf Gabelstaplern ihr Ziel zu erreichen.

Guns, Gore and Cannoli 2 | 02. März

PC

Habt ihr nach dem ersten Teil noch nicht genug von schießwütigen Mafiosi, dürfte Guns, Gore and Cannoli 2 euch ausreichend Linderung verschaffen. Die Entwickler versprechen ausgefeiltere Spielmechaniken, neue Waffen und Bewegungen, sowie eine spannende Fortsetzung der Geschichte des Vorgängers.

Mulaka | 02. März

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Inspiriert von der Tarahumara-Kultur aus Nord-Mexiko wirft euch Mulaka in eine kunstvoll gestaltete Spielwelt. Hier bestreitet ihr als junger Krieger ein Abenteuer zwischen Mythen und Rätseln. Die musikalische Untermalung wurde mit traditionellen Instrumenten eingespielt, um eine authentische Stimmung zu erzeugen.

Unabhängig von eurem bevorzugten System dürfte in der kommenden Woche für jeden Geschmack ein passendes Spiel erscheinen. Worauf habt ihr besonders viel Lust? Stürzt ihr euch in einen Kampf gegen fiese Lamas oder lasst ihr lieber in Gravel ordentlich Dreck spritzen? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.