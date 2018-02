Die Geschichte von Final Fantasy XV ist noch nicht zu Ende erzählt. Auch wenn die vorerst letzte Episode mit dem DLC zu Ignis erschienen ist, heißt dies nicht, dass schon Schluss ist. So haben die Entwickler nun verraten, dass sich gleich vier weitere Episoden in den nächsten Monaten anbahnen werden.

Bislang war nur die Rede von drei weiteren DLC-Episoden für Final Fantasy XV. Eine mysteriöse Episode wurde also noch hinzugefügt. Den Anfang soll aber Episode Ardyn machen. Diese wird den Bösewicht von Final Fantasy XV genauer beleuchten. Und vielleicht bekommen wir darüber auch einen Einblick in die Geschehnisse vor Final Fantasy XV. Diese Episode wurde sich von den Fans am meisten gewünscht. Erst dahinter reihen sich Lunafreya, die Linie der restlichen Lucis sowie Cors Aktivitäten ein.

Die Episoden zu Final Fantasy XV brauchen allerdings noch eine Weile. Die Entwickler wollen diese in bisher ungenannten Abständen veröffentlichen. Dabei kann es passieren das die eine oder andere Episode ins nächste Jahr rutschen wird. Aber die Wartezeit dürfte für Fans wohl auszuhalten sein. Alle neuen Episoden für Final Fantasy XV sollen ebenfalls Teil des schon erhältlichen Season Pass sein. Die PC-Version, die am 26. Februar 2018 erscheint, kommt mit diesem schon im Bundle.