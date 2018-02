Im März startet auf dem Nintendo 3DS ein ganz besonderes Pokémon-Abenteuer. Denn dort geht es dieses Mal nicht um das Sammeln und Bekämpfen von putzigen Kreaturen. Stattdessen wandelt ihr zusammen mit Pikachu auf den Spuren von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Denn Meisterdetektiv Pikachu wird versuchen, einen äußerst wichtigen Fall zu lösen, der Auswirkungen auf alle Pokémon haben könnte.

Pikachu zeigt sich von seiner mürrischen Seite in Meisterdetektiv Pikachu.

Damit ihr euch davon schon jetzt ein Bild machen könnt, gibt es einen neuen Trailer. Dieser zeigt Meisterdetektiv Pikachu und seinen treuen Begleiter Tim in Aktion. Zusammen versuchen sie herauszufinden, was mit Tims verschwundenem Vater passiert ist. Das Abenteuer wird exklusiv für den Nintendo 3DS am 23. März 2018 veröffentlicht. Bislang war es nur in Japan spielbar. Doch endlich haben sich die Macher auch für eine Lokalisation entschieden.

Dies zumindest für die Texte im Spiel. Die gesprochene Sprache wird wohl auf allen Versionen Englisch bleiben. Und dies kann für Pokémon-Fans durchaus verstörend wirken. Denn im Gegensatz zu den anderen Spielen spricht Pikachu hier. Und dies nicht mit seiner piepsigen Stimme, sondern mit der eines erwachsenen Mannes. Eine gewagte Wahl für die Stimme. Jedoch werden die Entwickler schon wissen, was sie tun. Oder?