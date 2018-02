Vor einigen Tagen begann ein 19-Jähriger einen Amoklauf im US-Amerikanischen Florida. Das Ereignis löste auch im Videospielbereich eine große Debate aus. Politiker, wie auch US-Präsident Donald Trump geben Videospielen eine Teilschuld an der Tragödie. Nun steht auch Facebook in der Kritik. Das Unternehmen zeigte am vergangenen Donnerstag, auf seinem Stand bei der Jahresversammlung des konservativen Lobbyverbands CPAC, den "Virtual Reality"-Shooter (VR) Bullet Train von Epic Games - Und bereute es schnell.

Dieses Spiel sorgte für eine menge Kritik

"Wir haben die Demo entfernt und bereuen es, es nicht von Anfang an getan zu haben", so Facebook-Manager Hugo Barra an Freitag auf Twitter. Seine Antwort galt einem Twitter-Nutzer, der ein Video des Stands teilte, das in den sozialen Medien für Kritik sorgte.

Facebook is at CPAC and they have a VR shooting game pic.twitter.com/wmV23jezpN — Sean Morrow (@snmrrw) 23. Februar 2018

"Insbesondere mit Blick auf die jüngsten Ereignisse [Anm. d. Red.: Der Amoklauf in Florida]", hätte es "aus Respekt den Opfern und ihren Familien gegenüber" die Vorstellung nicht geben sollen. Im VR-Shooter ist es dem Spieler möglich, auf Menschen in Rüstungen und Roboter zu schießen.

Es ist unklar, warum Facebook sich gerade dieses Event und den Zeitpunkt ausgesucht hat. Fakt ist, dass sie ihren Fehler eingesehen haben. Ob sich das nun negativ auf das Spiel auswirkt, wird die Zukunft zeigen.