Sucht ihr nach einer etwas anderen Alternative zu Monster Hunter - World? Der Multiplayer-Shooter Hunt - Showdown von Entwicklerstudio und Publisher Crytek ist absofort auf Steam im Early Access erhältlich.

Schaut euch den neuen Trailer an:

In den Sümpfen des US-amerikanischen Bundesstaats Louisiana sind die Monster los! Als bewaffneter Kopfgeldjäger nehmt ihr euch, gemeinsam mit einem Koop-Partner, die wilden Bestien vor. Doch in den Sümpfen lauern auch andere Jäger auf ihre Gelegenheit, die es euch nicht einfach machen werden euer Ziel zu erreichen. Kommunikation ist ebenso wichtig, wie unentdeckt zu bleiben. So verraten aufgescheuchte Krähen beispielsweise eure Position.

Sackt ihr die Belohnung für das erledigte Monster ein, können euch alle anderen Jäger auf der Karte ausfindig machen. Euer letztes Ziel ist es, den Ausgang schnellstmöglich zu erreichen und infolge dessen das erhaltene Geld für bessere Ausrüstung zu verwerten. Bei erfolgreichen Missionen stärkt ihr außerdem eure "Blutlinie", die neue Vorteile und Fähigkeiten für euren Jäger freischalten.

Prinzipiell bleibt es euch überlassen, wie ihr vorgeht. Ihr könnt das Monster erjagen und mit der Beute abhauen oder diejenigen achtsam verfolgen, die der Kreatur am Nächsten sind, um sie schließlich zu töten, bevor sie den Ausgang erreichen.

Hunt - Showdown ist für 29,99 Euro auf Steam erhältlich. Erwartet jedoch kein fehlerfreies Spielerlebnis, denn der Multiplayer-Shooter ging erst kürzlich in die "Early Access"-Phase über.