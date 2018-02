Metal Gear Survive: Versteckte Protestnachricht der Entwickler?

Die "Metal Gear"-Reihe ist gemeinhin bekannt dafür, viele Easter Eggs und Meta-Bezüge zu enthalten. Nach dem Ausstieg von Entwicklerlegende Hideo Kojima beim Japanischen Publisher Konami hielt sich die Hoffnung der Fans allerdings in Grenzen, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird.

Am I the only one who saw “KoJima Productions FOREVER?” using the first letter of the highlighted code names? @HEITAIs #MetalGearSurvive #MGSurvive pic.twitter.com/NrYGVmwm8J