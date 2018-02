Nicht alles, was als verschollen gilt, bleibt für immer verborgen. Das gilt auch für Donkey Kong 3 - The Great Counterattack, welches eigentlich hätte 1984 das Licht der Welt erblicken sollen. Dieser Fall ist nicht eingetreten, aber ein paar Fans haben nie aufgegeben und das Arcade-Spiel mittlerweile selbst veröffentlicht.

(Quelle: Youtube, Nintendo Era)

In den frühen 1980-er Jahren hat Nintendo oft mit dem Entwickler Hudson Soft zusammengearbeitet, um verschiedene Nintendo-Marken auch für japanische PCs zu veröffentlichen. Dazu gehört unter anderem der bekannteste Videospiel-Affe der Welt, namentlich Donkey Kong. Bei Donkey Kong 3 - The Great Counterattack hat sich Hudson Soft jedoch nur noch lose am Arcade-Original orientiert.

Zwar steht erneut Stanley The Bugman als Protagonist im Mittelpunkt, allerdings befindet er sich nicht mehr in einem Lagerhaus, um sich mit Donkey Kong zu messen. Der Affenchef sitzt stattdessen ganz oben, während Stanley versuchen muss, ihn mit einem Spray zu treffen. So weit, so fast schon klassisch Donkey Kong 3, wären da nicht die Level, die gefühlt deutlich offener und abwechslungsreicher sind. Unter anderem geht es sogar ins Weltall.

Bislang war Donkey Kong 3 - The Great Counterattack nicht spielbar, da Hudson Soft und Nintendo die Version nie wirklich veröffentlicht haben. Vor einiger Zeit haben jedoch ein paar Fans ein seltenes Exemplar des Spiels erworben, die Daten entsprechend kopiert und via Emulator zur Verfügung gestellt. Somit kann nun die ganze Welt, ähnlich wie seinerzeit bei einem unbekannten Zelda-Spiel, Donkey 3 - The Great Counterattack erleben.

Seinen bislang letzten Auftritt hat Donkey Kong übrigens im "Wii U"-Spiel Donkey Kong Country - Tropical Freeze gehabt. Das Jump'n'Run wird demnächst auch für die Nintendo Switch in einer leicht überarbeiteten Version erscheinen.