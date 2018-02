Wer schon einmal ein Monster Hunter gespielt hat, der weiß, dass das bei weitem nicht die einfachsten Spiele sind. Das ändert sich auch mit Monster Hunter - World nicht. Aus diesem Grund wird es schon bald in Japan ein wirklich riesiges Lösungsbuch beziehungsweise Guide Book geben, wie eine Amazon-Seite offenbart.

Das offizielle Guidebook umfasst knapp über 1.000 A5-Seiten. Damit dürfte es wohl sehr wahrscheinlich zu den umfangreichsten Lösungsbüchern gehören. Käufer erhalten dafür aber im Gegenzug jede Menge Infos, die neben den grundlegenden Techniken zusätzlich sehr ins Detail gehen.

Unter anderem werden zahlreiche Waffen und Rüstungen mit all ihren Vor- und Nachteilen gelistet, woher ihr bestimmte Materialien bekommt und wie stark euch euer Begleiter im Kampf unterstützen kann. Wer sich das alles einprägen kann, darf danach mit Fug und Recht behaupten, dass er ein Spiel wirklich kennt.

In Japan erscheint das Guidebook voraussichtlich am 24. März für umgerechnet 22 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, ob auch eine europäische Version geplant ist. Alternativ könnt ihr in unserer umfangreichen Tipps-Sektion zu Monster Hunter - World stöbern, um zukünftig ein besserer Jäger zu sein.

Auf keinen Fall unterschätzen: Der Palico ist in Monster Hunter - World euer treuer Begleiter, der euch bei jedem Abenteuer auf Schritt und Tritt folgt. Damit dabei keine Gefahr entsteht, könnt ihr ihn zahlreiche Rüstungen einkleiden.