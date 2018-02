Über das futuristische Rollenspiel Cyberpunk 2077 ist bislang wenig bekannt. Gerüchten zufolge soll die Spielwelt riesig werden und die Städte zerstörbar. Wie die englischsprachigen Kollegen von PC Gamer berichten, hat Entwicklerstudio CD Projekt Red im Rahmen des Pareto Securities Gaming Seminars 2018 kürzlich ein paar Worte zum Großprojekt verloren.

"Cyperpunk 2077 ist unser neues The Witcher 3. Aber noch ambitionierter", teilt Geschäftsführer Adam Kicinski mit, "Unser Ziel ist es, ein neues Blockbuster-Franchise zu etablieren. Wir arbeiten an einem neuen Universum, einem futuristischen Universum. Wir glauben, dass es den Spielern gefallen wird. Nicht nur den RPG-Spielern - aber es ist ein waschechtes Rollenspiel, wie The Witcher und wie The Witcher 3 für Erwachsene. Es ist handgefertigt, detailiert, natürlich mit einer offenen Welt und 'Open-End'-Gameplay".

Weiter erklärt Adam Kicinski, dass die Spieler und die Qualität von Cyberpunk 2077 weiterhin im Vordergrund stünden: "Tolles Spiel, ehrgeiziger als Witcher 3 und wir glauben, dass wir auch ehrgeizigere Geschäftsziele erreichen können. Natürlich liegt der Fokus weiterhin bei den Spielern und der Qualität".

Das Entwicklerstudio äußerte sich auch zu einem möglichen Nachfolger von The Witcher 3 - Wild Hunt, doch die Chancen stehen schlecht. Demnach sei die "The Witcher"-Reihe von vornherein als Trilogie geplant gewesen, weshalb The Witcher 4 nicht entwickelt werde. Dies würde jedoch nicht bedeuten, dass sich CD Projekt Red nicht eines Tages dazu entschließen könne "etwas im Witcher-Universum zu entwickeln".

Vorerst liege der Fokus jedoch auf Cyberpunk 2077 und dem Online-Kartenspiel Gwent. Sind die Gerüchte glaubwürdig, könntet ihr jedoch bald mehr von Cyberpunk 2077 auf der diesjährigen E3 2018 zu sehen bekommen.

Viele Spieler können es kaum erwarten, bis Cyberpunk 2077 erscheint. Doch ein Release-Termin steht noch aus und ihr müsst euch wahrscheinlich noch etwas länger gedulden, bis ihr selbst Hand an das Rollenspiel legen könnt. Diese acht Videospiele aus der Bilderstrecke könnten die Wartezeit für euch etwas verkürzen.