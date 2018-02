In Season 3 von Fortnite - Battle Royale erweitert Epic Games seinen Multiplayer-Hit wohl nicht nur um kosmetische Gegenstände. Zusätzlich ist offenbar ein Jetpack geplant, wie eine Anzeige in der Update-Vorschau verrät:

Abgesehen von dem Jetpack erwarten euch diese Inhalte im neuen Battle Pass:

Die Fortbewegungsmöglichkeiten sind bislang in Fortnite - Battle Royale recht begrenzt. Die meiste Zeit wird gelaufen, wobei sich hin und wieder mal ein Jump Pad finden lässt.

"Neues Jetpack im Anmarsch für Fortnite"

Unterschiedliche Fahrzeuge, wie zum Beispiel in Playerunknown's Battlegrounds, gibt es nicht. Hier könnte ein Jetpack eine Abhilfe darstellen und die Kämpfe eine ganze Ecke spannender gestalten.

Noch ist unklar, in welchem Umfang ein solches Jetpack in das Spiel integriert wird. Um eine rein kosmetische Lösung handelt es sich vermutlich nicht, denn die Beschreibung ist mit einem "führe den Kampf zu neuen Höhen" versehen. Dies deutet schon an, dass es sich hierbei wahrscheinlich um einen nutzbaren Gegenstand handelt.

In den sozialen Netzwerken und in Fan-Foren wird bereits ausgiebig über ein mögliches Jetpack und dessen spielerische Auswirkungen diskutiert. Während manche die Idee sehr reizvoll finden, sind andere wiederum ganz klar auf Ablehnungskurs:

How to ruin the game.. — Oly (@Oly245) 26. Februar 2018

"Wie das Spiel ruiniert wird.."

Entwickler Epic Games hat sich bislang nicht zu den Spekulationen geäußert.

Mit dem Jetpack dürfte sich die eine oder andere Spielsituation in Zukunft deutlich anders spielen. Was haltet ihr von dem vermeintlich kommenden Fluggerät? Verratet uns eure Meinung in den Kommentaren!