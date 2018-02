"Tony Hawk"-Fans haben es nicht leicht. Abgesehen davon, dass sich ein unspielbarer Teil der Reihe bis heute im PlayStation-Store befindet, äußert sich jetzt auch noch Tony Hawk höchstpersönlich zu der Zukunft der Serie. Und er hat keine guten Nachrichten für Fans.

Wenn ihr zu der Sorte Gamer gehört, die auf Remaster der "Pro Skater"-Spiele hoffen, hat Tony Hawk eine schlechte Nachricht für euch. Die tat er über Twitter kund.

To anyone asking me to 'remaster" old games, or complaining about THPS servers being down: Activision owns the THPS license but I am no longer working with them. If I had the skills / authority to reboot servers or code games for newer systems on my own, I would be happy to...