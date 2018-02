Schnappszahl bei den Pokémon: Die berühmten Taschenmonster feiern heute ihren 22. Geburtstag und das lässt sich The Pokémon Company natürlich nicht entgehen. Am sogenannten Pokémon Day gibt es für euch einige besondere Aktionen.

Zuletzt noch im Kino, jetzt im Internet: Der neue Pokémon-Film

Fans des Animes dürfen sich besonders an diesem Tag freuen, denn der Pokémon-Film Du Bist Dran, bei dem Fans teilweise durchgedreht sind, wird kostenlos im Internet für eine kurze Zeit übertragen. Auf Pokémon TV oder über die Pokémon TV App könnt ihr euch den Film ansehen.

Snapchat-Nutzer können ebenfalls vom Pokémon-Fieber erfasst werden und auf spezielle Filter zurückgreifen. Falls ihr schon immer mal wie Bisasam, Glumanda oder Schiggy aussehen wolltet, dann ist das nun eure Chance. Alternativ könnt ihr auch auf die Alexa- und "Google Home"-App Pikachu Talk zurückgreifen und euch mehr oder weniger mit Ashs treuem Begleiter unterhalten.

In Pokémon Go habt ihr hingegen wieder die Chance das Geburtstags-Pikachu mit dem besonderen Hut zu fangen. Es verfügt über die Attacke Geschenk und belohnt euch mit der dreifachen Menge an Sternenstaub. Allerdings wird es das Pikachu nur bis zum 28. Februar, 1:00 Uhr geben.

Informationen zu einem neuen Pokémon-Spiel gibt es jedoch an diesem Tag noch nicht. Wir haben uns aber schon Gedanken gemacht und verraten euch in der Bilderstrecke, welche Ort wir gerne mal in einem Pokémon-Abenteuer sehen würden.