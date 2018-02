Auf der diesjährigen D23-Expo in Japan, einer großen Ausstellung des Disney-Konzerns, hat Tetsuya Nomura neue Informationen zu Kingdom Hearts 3 bekannt gegeben. Der leitende Direktor des lang ersehnten "Final Fantasy"- und Disney-Crossovers ließ Gamerant zufolge anwesende Pressevertreter und Besucher wissen, wie groß das Spiel letztendlich sein soll.

Im neusten Trailer zum Spiel wird die "Monster AG"-Welt vorgestellt

So würde sich die Größe einer einzelnen Welt von Kingdom Hearts 3 im Ausmaß mit der Gesamtgröße jedes Vorgängerspiels gleichsetzen lassen. Angeblich böten alle Welten im Spiel ferner eine eigene Open World, also sehr weitläufige Areale. Weitere Details wurden nicht verkündet, jedoch sei eine der Welten, die sich aus Disney-Universen speisen, noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen. Und bei dieser handle es sich sogar um die Liebste des Spieleentwicklers.

Sicher wartet ihr schon sehnsüchtig auf handfeste Informationen zum Spiel und könnt es kaum abwarten, es selbst zu zocken. Zumindest wisst ihr nun, dass Square Enix und Disney im wahrsten Sinne große Pläne mit dem Spiel haben. Freut euch diese Bekanntgabe oder ist euch die Größe des Spiels egal? Sagt es uns in den Kommentaren!