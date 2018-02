In den USA steht die Netzneutralität vor dem Aus: Ab dem 23. April soll der Beschluss in Kraft treten, der es Internet-Providern ermöglicht, ausgewählte Inhalte zu monetarisieren oder zu blocken. Noch könnte das Vorhaben allerdings gestoppt werden, weshalb Youtube und Twitch mit einem weiteren Protest an den Start gehen.

Bei Online-Spielen wie World of Warcraft könnten ohne Netzneutralität im schlimmsten Falle Zusatzkosten entstehen:

Die Internet-Gruppierung Fight for the Future hat zum heutigen Protest aufgerufen und die Operation "#onemorevote" ins Leben gerufen. Der Hashtag bezieht sich auf den Umstand, dass nur noch eine Stimme im US-Senat benötigt wird, um den Fall der Netzneutralität ins Repräsentantenhaus zu bringen. Dort können die Mitverantwortlichen dann die Aufhebung der Netzneutralität blockieren.

Zusammen mit Twitch, Reddit, Youtube und vielen weiteren Webseiten und Communitys versucht Fight for the Future deshalb erneut die Aufmerksamkeit auf das brisante Thema zu lenken. Sowohl online als auch "offline" sollen Proteste stattfinden, so die Verantwortlichen via Twitter:

PRESS RELEASE: Operation: #OneMoreVote mass #NetNeutrality protests planned online and off this Tuesday. Major websites like @reddit, @tumblr, and @etsy will help flood Senate with phone calls and emails, rallies planned in DC and 8 key Senate districts. https://t.co/4tEutVeClH pic.twitter.com/TyF4ApMtTC — Fight for the Future (@fightfortheftr) 26. Februar 2018

"Pressemitteilung: Operation #OneMoreVote mit zahlreichen Netzneutralitäts-Protesten online und offline für diesen Dienstag geplant. Wichtige Websites wie reddit, tumblr und etsy werden helfen, den Senat mit Telefonanrufen und E-Mails zu überfluten, Kundgebungen in DC (Washington) und 8 wichtigen Senatsdistrikten geplant"

Auf den Webseiten sind zudem Banner verankert, die auf die Problematik hinweisen und weitere Informationen liefern. Schließlich könnte das Ende der Netzneutralität auch Konsequenzen für sämtliche Spieler bedeuten.

Sollte der Protest ins Leere laufen und die letzte benötige Stimme nicht gefunden werden, so droht den USA ab dem 23. April ein Internet ohne Netzneutralität. Früher oder später könnte das auch in Europa zu einem Problemfall werden.