Fortnite - Battle Royale ist und bleibt in aller Munde und das sogar bei einigen Sportstars: Der NBA-Profi Josh Hart von den Los Angeles Lakers hat sich vor kurzem auf Twitter als Fan des Multiplayer-Shooters geoutet.

Had to hand deliver these @FortniteGame customs to @joshhart to see his reaction in person! Look out for these on court sometime in the near future!! pic.twitter.com/IWu0N0TTMZ