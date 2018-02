Wer sich einen ersten eigenen Eindruck von Yakuza 6 – Das Lied des Lebens verschaffen möchte, hätte dies eigentlich ab heute mittels der kostenlosen Demo zum Spiel tun können. Diese hat Sega allerdings schon wieder aus dem PlayStation Store entfernen lassen, wie Kotaku jüngst berichtete. Der Grund: Die Demo war für manche Spieler keine bloße Demo.

Der Download der Probeversion beinhaltete tatsächlich die Vollversion von Yakuza 6, nur mit einer eingebauten Sperre, die euch das Spielen nur bis zu einem bestimmten Punkt erlauben sollte. Bei manchen Spielern war diese allerdings nicht vorhanden, weswegen sie sich im Grunde kostenlos das vollständige Spiel heruntergeladen hatten. Sega bemerkte das und reagierte mit dem Entfernen der Demo aus dem Store.

We apologize, but have had to remove the Yakuza 6: The Song of Life demo from the PlayStation Store. We are as upset as you are, and had hoped to have this demo available for everyone today. We discovered that some were able to use the demo to unlock the full game. 1/2