(Bildquelle: Tokyo 2020 via Twitter)

Kaum sind die Olympischen Winterspiele vorüber, richten sich schon die ersten Blicke gen 2020: In etwa zwei Jahren finden in Tokyo die Olympischen Sommerspiele statt. Nun wurden die Maskottchen vorgestellt, die von japanischen Schulkindern ausgewählt worden sind.

Das Design der beiden Maskottchen, jeweils eins für die Olympischen Sommerspiele und eines für die anschließenden Paralympics, ist ein wenig futuristisch und könnte auch aus einem Videospiel stammen. Genauer gesagt könnten die beiden Charaktere auch Teil von Pokémon sein.

Die Olympia-Maskottchen könnten wohl problemlos in diesem Pokémon-Werbespot auftauchen:

Zumindest sind sich in den sozialen Netzwerken die Nutzer einig, dass es fast schon klar, dass dieses Design bei den Kindern gut ankommt.

The new Pokemon for the upcoming Switch game are looking great https://t.co/A5bLF7rNj7 — Rose (@TricSafflina) 28. Februar 2018

"Die neuen Pokémon für das kommenden Switch-Spiel sehen großartig aus!"

love the new pokemon starters pic.twitter.com/uSREaGNPIK — Luke Plunkett (@LukePlunkett) 28. Februar 2018

"Ich liebe die neuen Starter-Pokémon"

Tokyo2020 to unveil Olympic mascot today, choosing from 3 pairs of Pokemon characters. Oh wait...https://t.co/tTjroj68to — Kwon Jang-Ho (@janghokwon) 28. Februar 2018

"Tokyo 2020 wird heute die Olympischen Maskottchen enthüllen. Wählt aus drei Paar Pokémon-Charakteren. Oh warte..."

They look like adorable Pokemon. https://t.co/oCBoVRpEwx — Princess Scum (@SortOfARebel) 28. Februar 2018

"Sie sehen wie bezaubernde Pokémon aus"

Namen stehen für die beiden Maskottchen noch nicht fest. Darüber wollen die Verantwortlichen erst im Juli oder August informieren. Wie würdet ihr die beiden liebreizenden Charaktere benennen? Verratet es uns doch in den Kommentaren!