Bridge Constructor Portal: Jetzt für Xbox One und Nintendo Switch erhältlich

Gestern ist der Überraschungshit Bridge Constructor Portal für Xbox One und Nintendo Switch erschienen, doch auch Besitzer einer PlayStation 4 erhalten voraussichtlich am 7. März die Chance virtuelle Brücken zu bauen.

In einer Pressemitteilung verkündet Headup Games, dass Bridge Constructor Portal für alle "Current Gen"-Konsolen erscheinen wird. Während ihr das Spiel bereits im eShop für Nintendo Switch und im Microsoft Store für Xbox One vorfindet, müssen sich "PlayStation 4"-Besitzer noch voraussichtlich bis zum Ende nächster Woche gedulden, sollen im Zuge dessen jedoch auch mit einem Rabatt rechnen dürfen.

"Xbox One"-Besitzer erhalten mit dem Kauf des Videospiels innerhalb der ersten zwei Wochen nach Release den klassischen Bridge Constructor kostenlos dazu.

In Bridge Constructor Portal schlüpft ihr in die Rolle eines neuen Mitarbeiters des Testlabors bei Aperture Science und müsst in 60 Testkammern verschiedene Konstruktionen errichten, damit Fahrzeuge diese überqueren können.

"Mach dir zahlreichen Portal-Gadgets zunutze wie Portale, Beschleunigungsgel, Rückstoßgel, Katapultplattformen, Cubes und mehr, um Geschütztürme, Säurepools und Laserbarrieren zu umgehen, Schalterrätsel zu lösen und so die Testkammern unbeschadet zu überstehen", so der Publisher in der Pressemitteilung.

Bridge Contstructor Portal ist am 27. Dezember 2017 für PC, iPhone und Android erschienen und ab sofort auch für Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Zehn weitere Indie-Spiele, die ihr nicht missen solltet, findet ihr in der Bilderstrecke.