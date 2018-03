Am 27. Februar erschien mit Into the Breach ein Videospiel, das sich blitzschnell auf Platz 2 der weltweiten Topsellerliste auf Steam vorarbeiten konnte. Statt mit bombastischer Grafik besticht Into the Breach vor allem mit taktischer Rundenstrategie.

PlayerUnknown’s Battlegrounds steht weiterhin felsenfest auf Platz 1 der Steam-Charts, doch auf den zweiten Platz hat sich binnen kürzester Zeit Into the Breach geschlichen. Ein Strategie-Spiel im Retro-Look, dessen Spielwelten sich auf 8x8 Felder beschränken.

Ihr steuert Mechs aus der Zukunft, die den verlorenen Krieg der Menschheit gegen außerirdische Invasoren in einen Gewinn verwandeln sollen. Zu Beginn wählt ihr dafür aus einem von mehreren Squads, die jeweils drei verschiedene Mechs für euch bereithalten und unterschiedliche Vorgehensweisen bei den rundenbasierten Kämpfen von euch abverlangen.

Dass Into the Breach aber mehr ist als ein simples Strategie-Spiel bezeugen nicht nur die positiven Reviews der Spieler auf Steam, sondern vor allem die veröffentlichten Tests auf der Rezesionsseite Metacritic. Basierend auf momentan elf Kritiken erreicht Into the Breach eine hervorragende Gesamtwertung von 91 Prozent. Zudem scheinen auch Youtuber das Spiel für sich entdeckt zu haben, denn viele von ihnen bieten nun Let's Plays und anderes zu Into the Breach an.

Als Entwicklerstudio zeigt sich übrigens Subset Games verantwortlich, das sich bereits mit FTL - Faster Than Light auszeichnete.

Into the Breach ist für einen Preis von 14,99 Euro auf Steam erhältlich und ist wohl schon jetzt eines der Indie-Spiele, die in keiner Sammlung fehlen sollten. Weitere unverzichtbare Indie-Perlen findet ihr in der Bilderstrecke.