Guerilla Games ist in Feierlaune, denn wie das Entwicklerstudio auf dem PlayStation Blog bekanntgibt, konnte sich Horizon - Zero Dawn hervorragend als neues Franchise etablieren und sich damit inzwischen über 7,6 Millionen Mal verkaufen.

Habt ihr Horizon Zero - Dawn bisher nicht gespielt? Dann wird euch dieser Trailer umstimmen:

Das "PlayStation 4"-exklusive Action-Adventure Horizon - Zero Dawn konnte sich binnen eines Jahres weltweit über 7,6 Millionen Mal verkaufen und bricht damit einen Rekord. Es ist damit die "erfolgreichste neue Veröffentlichung eines "First Party"-Spiels für PlayStation 4".

Hermen Hulst, Mitbegründer von Guerilla Games, äußert sich folgendermaßen zu diesem Erfolg:

„Wir hatten große Ambitionen für Horizon - Zero Dawn und als die Veröffentlichung näher rückte, wussten wir, dass die Leute sich darauf freuten. Doch die Verkaufszahlen dieser Ausgabe waren einfach überwältigend. Seit der Veröffentlichung haben sich Millionen von Spielern Aloy auf ihrer Reise angeschlossen und gemeinsam mit ihr die Geheimnisse der Alten aufgedeckt. Wir hoffen, dass ihnen das Spielen von Horizon Zero Dawn genauso viel Spaß macht, wie uns die Entwicklung bereitet hat.”

Zur Feier haben die Entwickler auch ein kleines Geschenk für euch. So erwartet euch heute im PlayStation Store ein kostenloses Avatar-Paket für Horizon - Zero Dawn und ein Fotomodus-Design.

Im Test: "Horizon - Zero Dawn - Open World auf einer neuen Ebene" erfahrt ihr, warum ihr das Action-Adventure unbedingt ausprobieren solltet, sofern ihr eine PlayStation 4 euer Eigen nennen könnt.

Horizon - Zero Dawn wurde vor genau einem Jahr, am 1. März 2017, für PS4 veröffentlicht und bietet seinen Spielern nicht nur eine tolle Spielerfahrung, sondern sieht an manchen Stellen auch einfach atemberaubend aus.