Ein 16-jähriger Schüler aus Chicago darf in nächster Zeit keine Spiele mit gewalthaltigen Inhalt spielen: Dies ist Teil einer Strafe, die ein Richter angeordnet hat, nachdem der junge Mann über Snapchat in mehr oder weniger scherzhafter Art einen Amoklauf angedroht hat.

Stattdessen soll der Schüler Mario Kart spielen. Ob das wirklich hilft?

Laut einem Bericht der Chicago Tribune hatte der Schüler keine Lust mehr ständig über Amokläufe und Bluttaten zu diskutieren. Auf Snapchat habe er deshalb ein Video veröffentlicht, bei dem er einen Shooter spielt und es mit dem folgenden Text versehen:

"Entweder ihr hört auf, die ganze Zeit über Amokläufe zu reden oder ich begehe selbst einen!

Ein Mitschüler habe daraufhin die Polizei verständigt, die den Jungen sofort verhaftet hat. Anschließend wurde er einem Jugendrichter vorgeführt, der als Strafe Hausarrest auf unbestimmte Zeit anordnete. In dieser Zeit muss der Schüler sein Handy an die Eltern abgeben und darf keine Videospiele mit gewalthaltigen Inhalt spielen. "Du darfst so viel Mario Kart spielen, wie du willst", so der Richter.

Das Urteil kommt nur wenige Wochen nach dem Amoklauf in Florida, als ein 19-jähriger mehrere Menschen getötet hat. Seitdem wird in den USA hitzig über mögliche Ursachen und Gründe diskutiert. US-Präsident Donald Trump sieht zumindest eine Teilschuld bei Videospielen, Filmen und anderen Medien.

Ein gerechtfertiges Urteil oder doch etwas überzogen? Wie seht ihr das? Verratet uns doch eure Meinung dazu in den Kommentaren und ob ihr glaubt, dass Mario Kart tatsächlich eine gute Alternative sei.