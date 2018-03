Ehemalige Entwickler von Dishonored und Bioshock haben sich zusammengetan, um ein kooperatives Horrorspiel namens The Blackout Club zu erschaffen. Erscheinen soll das mysteriöse Abenteuer im Jahr 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Vier Spieler können sich in The Blackout Club zusammentun, um gemeinsam in der Haut von jugendlichen Ermittlern ein mysteriöses Geheimnis aufzudecken.

Dabei verbindet die vier Detektiven etwas Unerklärliches: Sie alle haben schon einmal das Bewusstsein verloren und sind daraufhin ohne jede Erinnerung an seltsamen Orten wieder erwacht. Einer ihrer Freunde ist nach solch einem Blackout jedoch nicht wieder aufgetaucht. Da der Jungendbande niemand Glauben schenken will, machen sie sich gemeinsam auf, um dem Verschwinden ihres Freundes selbst auf die Spur zu gehen.

Da es sich um heranwachsende Jugendliche handelt, sollen laut Angaben des Entwicklerstudios auf dem PlayStation Blog keine Kämpfe im Vordergrund stehen, sondern vielmehr die einfallsreiche Zusammenarbeit.

Ablenkungsmanöver und Fallen sollen genutzt werden können und Fähigkeiten, wie Hacken oder Schleichen, sollen ebenfalls wichtige Bestandteile von The Blackout Club darstellen. Die Missionen fänden auf der Erdoberfläche in der Nachbarschaft der jungen Ermittler und im Untergrund in Tunnelnetzwerken statt.

Seid ihr Fans von Horrorspielen und wollt euch nicht bis nächstes Jahr gedulden, solltet ihr einen Blick auf in die Bilderstrecke werfen, denn auch dieses Jahr erwarten euch jede Menge gruselige Abenteuer.