Overwatch: Paladins-Entwickler wirft Blizzard Design-Klau vor

Wer hat hier eigentlich nun bei wem abgeschaut? Nachdem einst Paladins bezichtigt wurde, nur ein weiterer Overwatch-Klon zu sein, dreht Entwickler Hi-Rez nun den Spieß um. Kurz nach der Ankündigung des jüngsten Overwatch-Helden Brigitte, wirft der Hi-Rez-Chef Stewart Chisam Blizzard indirekt einen Design-Klau vor.

Quick poll: If I happened to notice and point out any similarities between these two characters, would that make me the Pot calling the Kettle black, or the Kettle calling the Pot black? This will keep me up tonight unless I get a clear answer. pic.twitter.com/rt9j3NT0S0