Das soziale Netzwerk Facebook startet mit einer neuen Kampagne in den März. Unter dem Titel "Women In Gaming" will das Unternehmen mehr Frauen für Videospiele und die Industrie begeistern. Im Fokus steht der Drang nach mehr Diviersität und einer besseren Repräsentation aller Spieler.

Bei einem der besten Spiele des letzten Jahres steht eine Frau prominent im Vordergrund:

Frauen und Videospiele sind ein Thema, welches die Branche schon seit langem begleitet. Während sich in den letzten Jahren die Situation bei den Videospielen und weiblichen Protagonisten nach und nach bessert, sieht es in der Branche selbst noch etwas wackelig aus. Laut Facebooks Sheryl Sandberg sind gerade einmal 23 Prozent aller Angestellten weiblich.

"In dieser Branche sind Frauen mit Stereotypen und Vorurteilen konfrontiert, die sie zurückhalten, so wie sie es in jeder Branche tun. Und wenn sie zum Ziel von Online-Bedrohungen werden, ist es noch schwieriger, junge Frauen davon zu überzeugen, dass dies eine Industrie voller Möglichkeiten ist und eine Industrie, die ihre Arbeit nicht nur schätzt, sondern auch benötigt."

Mit der Kampagne "Women In Gaming" möchte Facebook das ändern und Frauen dazu motivieren, der Branche eine Chance zu geben. Auf einer speziell eingerichteten Webseite lassen sich zum Beispiel Erfahrungsberichte von verschiedenen Industrie-Verantwortlichen finden. Alle von ihnen sind Frauen und in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen unterwegs, darunter etwa Game-Design, Marketing oder Programmierung.

Zudem möchte Facebook Treffen und Konferenzen organisieren, bei denen sich Frauen aus der Branche und Interessierte austauschen können. Schlussendlich möchte das Unternehmen in Zukunft Spiele sehen, die alle ansprechen.