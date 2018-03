Battle Royale war gestern: Nach über zwei Jahren verlässt H1Z1 - King of the Kill das "Early Access"-Programm von Steam und wird als Version 1.0 veröffentlicht. Die größte Überraschung? Ein neuer Spielmodus namens Auto Royale.

So präsentiert sich der neue Spielmodus von H1Z1 - King of the Kill:

Erst vor kurzem haben wir noch darüber berichtet, dass der einstige "Battle Royale"-Spitzenreiter H1Z1 - King of the Kill mit sinkenden Spielerzahlen zu kämpfen hat - die Konkurrenz rund um Playerunknown's Battlegrounds und Fortnite könnte zu groß sein. Nun meldet sich Entwickler Daybreak Game Company mit lautem Getöse zurück.

H1Z1 - King of the Kill ist nämlich mittlerweile fertiggestellt und verlässt somit den "Early Access"-Status. Mit dabei sind vor allem Änderungen am klassischen "Battle Royale"-Modus des Spiels. Unter anderem können Spieler nun vorab auf einer Karte auswählen, wo sie abspringen wollen und eine Heatmap verrät, wo es richtig zur Sache geht. Die größte Neuerung betrifft aber die Einführung eines frischen Spielmodus.

Mit Auto Royale vermischen die Entwickler das herkömmliche Spielprinzip mit etwas Mario Kart. Bis zu 30 Teams mit jeweils vier Mitgliedern nehmen an einem solchen Chaos-Match teil und kämpfen mithilfe von Fahrzeugen und Schusswaffen um den ersten Platz. Rennen werden hier definitiv nicht gefahren.

Waffen und Power-Ups sind auf der Karte verteilt und ermöglichen Zugang zu einem leichten Maschinengewehr oder speziellen Verteidigungsmechanismen wie Minen der Öllachen. Letztere lassen sich sogar anzünden. Damit ungefähre Chancengleichheit besteht, stehen zu Beginn zwei modiexklusive Fahrzeuge zur Auswahl: ein schneller und beweglicher PKW und ein etwas langsamerer, aber dafür besser geschützter Jeep.

Ob sich mit der Veröffentlichung von Version 1.0 und dem neuen Spielmodus die Spielerzahlen wieder bessern, bleibt bei H1Z1 - King of the Kill noch abzuwarten. Die Konkurrenz schläft bekanntlich selten.