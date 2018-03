Der Online-Shooter The Division erreichte kurz vor dem zweiten Jahrestag die stattliche Anzahl von 20 Millionen Spielern weltweit und feiert diesen Erfolg mit Global-Events, welche fortan bis Ende März an jedem Wochenende stattfinden.

Wie Ubisoft verkündet, erreichte der Online-Shooter The Division kürzlich die "20 Millionen Spieler"-Marke. Zur Feier werden über den Zeitraum März an jedem Wochenende globale Events stattfinden, bei denen ihr Gameplay-Belohnungen und kosmetische Items erhalten könnt.

Auf diese Events dürft ihr euch freuen:

Ausbruch: Vom 1. März um 17 Uhr bis zum 5. März um 9 Uhr

Überfall: Vom 8. März um 13 Uhr bis zum 12. März um 9 Uhr

Angriff: Vom 15. März um 13 Uhr bis zum 19. März um 9 Uhr

Hinterhalt: Vom 22. März um 13 Uhr bis zum 26. März um 10 Uhr

Loggt ihr euch im Laufe des Monats in das Spiel ein, könnt ihr außerdem ein neues Emote beim Belohnungshändler abstauben. Spielt ihr regelmäßig The Division, dürfte es euch außerdem freuen zu hören, dass die Entwickler einen zweiten Teil für denkbar halten.

The Division erschien am 8. März 2016 für PC, PS4 und Xbox one und wurde seitdem mit zahlreichen Patches und drei kostenpflichtigen Erweiterungen versorgt. Wie sich der Online-Shooter spielt, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.