Einer Meldung von Kotaku zufolge gab das Weiße Haus kürzlich bekannt, dass U.S.-Präsident Donald Trump sich bald mit Vertretern der Spielebranche treffen werde, um über gewalthaltige Videospiele zu reden. Dieser Besuch lässt sich als Reaktion auf die Geschehnisse in Florida vor etwa zwei Wochen deuten: Ein 19-Jähriger stürmte seine ehemalige Schule und erschoss mehrere Menschen. Der Präsident nahm daraufhin gewalthaltige Videospiele ins Gericht.

Spiele wie God of War 3 sorgen durch Gewaltdarstellungen für Diskussionen

Wen Trump genau treffen möchte und mit welchem konkreten Ziel die Gespräche geführt werden sollen, bleibt offen. Zudem meldete sich mittlerweile die ESA zu Wort, also die amerikanische Spiele-Lobby, mit der Information, sie habe keine Kenntnis über jedwede Treffen mit dem Präsidenten. Eine Einladung zu Gesprächen läge nicht vor.

Es kann nur spekuliert werden, ob mit dem Treffen ein Vorstoß in Richtung Verbote oder Einschränkungen von Videospielgewalt vorgenommen werden soll. Weiterhin bleibt interessant, wen die amerikanische Regierung genau als Gesprächspartner ins Auge gefasst hat. Sagt uns in den Kommentaren gern, was ihr dazu denkt!