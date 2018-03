Den Start hat sich Konami sicherlich erfolgreicher vorgestellt: Metal Gear Survive mischt auf Steam nicht so wirklich die Charts auf. Am Wochenende nach der Veröffentlichung haben am PC gerade einmal rund 7.700 Leute gleichzeitig gespielt - ein Absturz von über 92 Prozent gegenüber dem indirekten Vorgänger Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain.

Metal Gear Survive ist das erste Metal Gear ohne Serienerfinder Kojima:

Metal Gear Solid 5 - The Phantom Pain ist im September 2015 erschienen und konnte zwischenzeitlich über 90.000 Spieler gleichzeitig in den Bann ziehen. Von diesen Zahlen ist Metal Gear Survive weit weg, wie eine Analyse der Webseite githyp aufzeigt.

Auch bei den Verkaufszahlen sieht es bislang nicht rosig aus. Laut Steamspy hat Metal Gear Survive trotz eines vergleichsweise niedrigen Kaufpreises von rund 40 Euro gerade einmal etwa 45.000 Exemplare abgesetzt. Die Gründe für den anscheinend tiefen Fall von Metal Gear Survive sind dabei vielschichtig.

Zum einen ist Metal Gear Survive ohne Serienerfinder Hideo Kojima entstanden, der bekanntlich schon vor einiger Zeit Konami verlassen hat und mittlerweile mit Death Stranding an einem eigenen Projekt arbeitet. Der teils kontroverse Abgang kombiniert mit vermeintlich unschönen Arbeitsbedingungen hat zudem für ein angekratztes Image von Konami gesorgt. Dann wären da außerdem die ungünstigen Umstände von Metal Gear Survive, etwa Mikrotransaktionen, die keiner wirklich benötigt oder eine angebliche Protestaktion der Entwickler.

Ob die Spieler- und Verkaufszahlen auf den Konsolen PlayStation 4 und Xbox One ebenfalls so gering ausfallen, ist unklar. Zumindest bei den PC-Spielern kommt Metal Gear Survive nicht allzu gut an.