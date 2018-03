Pokémon - Ultrasonne und Ultramond: Heatran und Regigigas werden kostenlos verteilt

Das "Jahr der legendären Pokémon" für Pokémon - Ultrasonne und Ultramond geht in die nächste Runde: Die The Pokémon Company gibt in einer Pressemitteilung bekannt, dass zwischen dem 1. und dem 24. März die beiden Pokémon Heatran und Regigigas kostenlos verteilt werden.

Zurück nach Alola: In Pokémon - Ultrasonne und Ultramond steht erneut die Insel im Vordergrund.

Spieler, die Pokémon - Ultrasonne oder Pokémon - Sonne besitzen, dürfen sich über das Nintendo Network das legendäre Pokémon Regigigas kostenlos abholen. Für Pokémon - Mond oder Pokémon - Ultramond gibt es hingegen Heatran. Die Aktion gilt jedoch nur bis zum 24. März, danach habt ihr keine Chance mehr auf die Verteilung.

Im April werden Nintendo und die The Pokémon Company allerdings ihr "Jahr der legendären Pokémon" fortsetzen und weitere Pokémon gratis verschenken. Unter anderem dürft ihr euch dann auf Raikou und Entei freuen. Wie genau diese Verteilung abläuft, ist aber noch unklar.

Mehr Infos zum aktuellen Pokémon-Spiel gibt es übrigens im Test "Pokémon Ultrasonne und Ultramond: Das Inselhopping geht in die zweite Runde".

Informationen zu einem neuen Pokémon-Spiel gibt es derweil noch nicht. Zum bereits bestätigten Abenteuer für die Nintendo Switch schweigen beide Unternehmen und lassen sich nichts anmerken.