Der wunderbar kunterbunte und chaotische Shooter Plants vs. Zombies: Garden Warfare geht offenbar in eine dritte Runde. Dies geht aus der Beschreibung eines Comicbuchs hervor, das sich nun auf Amazon.com vorbestellen lässt. Demnach wäre das Werk eine Verbindung zwischen dem zweiten und dritten Teil von Plants vs. Zombies: Garden Warfare. Dumm nur, dass letzterer bislang nur ein Gerücht war.

Garden Warfare 2 hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber es ist auch heute noch spaßig.

"Paul Tobin kehrt zurück, um die Brücke zwischen den Videospielen Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2 und Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 mit dem offiziellen Comicbuch zu schlagen. Tim Lattie wird dabei die Illustrationen übernehmen. Ihr habt geglaubt, dass Neighborville sicher sei, doch der Gartenkrieg bricht wieder aus! Zombies haben die Nachbarschaft übernommen und die Verteidiger Nate, Patrice und ihre Pflanzen auf den Plan gerufen. Doch die Hoffnung ist noch nicht verloren. Denn ein unverhoffter Held steht den Verteidigern zur Seite, als das Schicksal von Neighborville auf dem Spiel steht."

Inwiefern die Story des Comics vielleicht schon Aufschluss über die Geschehnisse oder Teile des Settings von Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 gibt, ist noch nicht abzusehen. Publisher Electronic Arts hat sich zudem noch nicht zu dem Ausrutscher geäußert. Vermutlich wird dies bis zu einer potenziellen Enthüllung in den kommenden Monaten auch nicht geschehen. Das Buch selbst kommt erst im September auf den Markt. Würdet ihr euch über Plants vs. Zombies: Garden Warfare 3 freuen?