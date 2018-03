Bloodborne: Community will das Spiel wiederbeleben

(Quelle: Reddit, illusorywall)

Ihr kennt das sicher: Ihr habt ein brandneues Spiel, in dem es auch die Möglichkeit zur Online-Kooperation gibt. Wenn ihr gerne mit anderen Spielern zusammen ein Abenteuer bestreitet oder Hilfe braucht, ist gerade kurz nach dem Verkaufsstart auf den Servern viel los und ihr müsst nicht lange suchen oder warten, bis euch jemand unterstützt.

Doch je mehr Zeit vergeht, desto weniger Leute spielen das Spiel und es wird immer langwieriger oder gar unmöglich, einen Koop zu starten. Das betrifft auch die Spiele von From Software wie die Souls-Reihe oder Bloodborne. Während ihr zum Beispiel in Dark Souls ein Zeichen auf den Boden malt, um einen Hilferuf in die Welten anderer Spieler abzusetzen, macht ihr das in Bloodborne durch das Läuten einer Glocke. Da diese Einladung zum Koop stets nur auf den Abschnitt im Spiel bezogen ist, in dem ihr euch gerade aufhaltet, sinken die Chancen, jemanden damit zu erreichen noch weiter.

Das soll sich nun ändern. Die Bloodborne-Community ruft auf Reddit dazu auf, wieder ins Spiel zurückzukehren und eine lebendige und stets erreichbare Koop-Umgebung zu etablieren. Beginnen soll die Aktion unter dem Titel Return to Yharnam (Rückkehr nach Yharnam) bereits am 10. März, also in wenigen Tagen. Die Aktion soll voraussichtlich bis zum 24. März 2018 laufen.

Ähnliche Aktionen gab es bereits für andere Spiele von From Software. Wie bereits angekündigt, soll Bloodborne im Rahmen von PlayStation Plus ab 10. März für Abonnenten kostenlos zum Download angeboten werden (hier findet ihr alle Gratis-Downloads bei PS-Plus im März). Die Bloodborne-Community hofft, neue Spieler entsprechend begrüßen und unterstützen zu können und gleichzeitig alte Fans wieder zu reaktivieren.

Der Veranstalter des Events, Reddit-User illusorywall, verrät den Kollegen von Kotaku, wo aller Voraussicht nach die meisten Aktivitäten zu erwarten sind:

"Bereits im Start-Bereich von Bloodborne befinden sich zwei Bosse. Das bietet natürlich zahlreiche Gelegenheiten für Koop-Spiele. Daher erwarte ich für den Bereich 'Zentrum von Yharnam' besonders viele Summons. Allerdings hege ich auch die Hoffnung, dass weniger beliebte Bereiche mehr Zuwendung bekommen als sonst. Ich hoffe, dass ich in 'Hemwick-Knochenstraße' bei ein paar Leuten einfallen kann, ohne zu lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen."

So hilfreich das alles auch sein mag, so sehr sollten gerade neue Spieler in Alarmbereitschaft sein. Denn eine hohe Spielerfrequenz in Bloodborne ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits werdet ihr vermutlich viel schneller Hilfe finden, wenn ihr welche braucht, andererseits ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihr von anderen Spielern überfallen werdet. Wenn euch die Aussicht auf einige ehrenhafte Duelle nicht abschreckt, ist das natürlich kein Problem. Ansonsten ... tja, so ist die düstere Welt von Bloodborne nun mal.