Gerüchteküche Battlefield: Nachdem vor wenigen Tagen angebliche Insider-Informationen angedeutet haben, dass die Shooter-Serie das Szenario wieder in den Zweiten Weltkrieg versetzt, gibt es nun erste Meldungen bezüglich Lootboxen. Entwickler Dice und Hersteller EA möchten anscheinend die Fehler von Star Wars Battlefront 2 auf keinen Fall wiederholen.

In Battlefield 1 steht der Erste Weltkrieg im Fokus inklusive Lootboxen:

Beim "Star Wars"-Shooter haben die Lootboxen und Mikrotransaktionen schon im Vorfeld zu zahlreicher Kritik geführt. Das ging so weit, dass EA noch am Veröffentlichungstag die Echtgeld-Möglichkeiten deaktiviert hat. Trotzdem glaubt das Unternehmen weiterhin an den Erfolg von Mikrotransaktionen und somit dürfte das nächste Battlefield sehr wahrscheinlich nicht ohne auskommen.

Die große Frage lautet demnach für Fans nur: Wie fallen sie aus? Laut eines Berichts von Kotaku sollen die EA-Studios diesbezüglich mittlerweile sehr vorsichtig sein. "Wir haben die Kontroverse um die Lootboxen nicht auf die leichte Schulter genommen", soll es von einer entwicklernahen Quelle heißen. US Gamer berichtet wiederum, dass es im nächsten Battlefield definitiv wieder Lootboxen geben wird. Diese sollen jedoch nur kosmetische Veränderungen beinhalten, also im Grunde wie bei Battlefield 1.

Zwei Quellen von Kotaku widersprechen dem jedoch und äußern sich, dass die Meldung von US Gamer eventuell etwas zu voreilig sei. Noch sei eine Entscheidung bezüglich der Finanzierungsmethodik des nächsten Battlefields nicht gefallen. Bis zur Veröffentlichung könne sich alles ändern, allerdings hoffe das Team auf rein kosmetische Lootboxen.

Electronic Arts und Dice selbst schweigen noch zum nächsten Battlefield. Zwar ist bereits bestätigt, dass in diesem Jahr ein neuer Serienteil erscheinen soll, aber handfeste Infos bleiben vorerst unter Verschluss.