Was im Internet steht, das wird nicht so schnell vergessen: Ein Motto, welches dem ESPN-Redakteur Jacob Wolf auf die Füße fällt. Dieser hat vor kurzem über einen vermeintlich homophoben Overwatch-Profi berichtet, bei dem die zuständigen Verantwortlichen bislang keine Konsequenzen gezogen haben. Das Problem? Fans werfen Wolf eine Doppelmoral vor, denn der Redakteur habe in der Vergangenheit ebenfalls häufiger zu beleidigen Äußerungen gegriffen.

Beleididungen, Rassismus und Homophobie haben in Overwatch eigentlich nichts verloren:

Die Kontroverse beginnt mit dem Bericht von ESPN. Darin heißt es, dass der Overwatch-Spieler Timou, seines Zeichen Mitglied des Profiteams Dallas Fuel, am 23. Januar während eines Livestreams einen anderen Spieler homophob beleidgt habe. Konsequenzen habe es allerdings bislang weder von der Overwatch-League noch vom zuständigen Team selbst gegeben. Dabei musste Dallas Fuel schon in der Vergangenheit einen anderen Spieler aufgrund von homophoben Äußerungen suspendieren.

Timou hat sich innerhalb des besagten Livestreams kurz nach der unsachgemäßen Wortwahl mehr oder weniger entschuldigt. Er sei "versehentlich beleidigend" gewesen und habe es gar nicht so gemeint.

Fans sind aber nun einmal Fans und haben kurz nach der ESPN-Berichterstattung Redakteur Jacob Wolf ins Visier genommen und werfen ihn unter anderem Heuchelei vor. Er selbst, so zeigen zahlreiche Bilder seines Twitter-Kontos, habe in der Vergangenheit öfters auf einen rassistischen und homophoben Wortschatz zurückgegriffen.

(Bildquelle: Imgur)

Kurz darauf, so berichtet Kotaku, hat Wolf zahlreiche dieser Tweets gelöscht. Ein paar sollen allerdings weiterhin online sein.

Timous Aussagen werden jedoch durch diesen Umstand nicht weniger beleidigend und die Geschichte von ESPN rutscht damit nicht ins Fabelreich ab. Allerdings sind auch Wolfs Äußerungen in der Vergangenheit absolut problematisch. Oder anders: Beide Parteien haben in ihrer Wortwahl Nachholbedarf.