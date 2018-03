Rainbow Six - Siege: Ubisoft kündigt neues Sperrsystem gegen toxische Spieler an

Wer andere Spieler beleidigt, der fliegt: So ungefähr lässt sich Ubisofts neues Bann-System von Rainbow Six - Siege kurzfassen. Mit den kommenden Änderungen möchte das Unternehmen stärker gegen toxische Spieler vorgehen, wie der Community-Manager Craig Robinson in einem Reddit-Beitrag erklärt.

In Operation Outbreak dürfen die Helden von Rainbow Six - Siege gegen mutierte Menschenwesen antreten:

Ähnlich wie Blizzard bei Overwatch kämpft Ubisoft seit der Veröffentlichung von Rainbow Six - Siege gegen Störenfriede, die für ein vergiftetes Spielklima sorgen. Angesichts der kommenden Erweiterung Operation Outbreak, die aufgrund des Koop-Faktors eventuell ein paar neue Spieler anlockt, möchte das Unternehmen fortan strenger unterwegs sein.

Konkret geht es dabei um homophobe, rassistische oder anderweitig beleidigende Chat-Inhalte, die deutlich gegen den Verhaltenskodex verstoßen. Wer "illegale, gefährliche, bedrohende, beleidigende, obszöne, vulgäre, rufschädigende, hasserfüllte, rassistische, sexistische, ethisch anstößige oder belästigende" Äußerungen tätigt, muss im schlimmsten Falle mit einer Sperre rechnen.

Diese kann, je nach schwere der Tat und der Häufigkeit, zwei Tage, sieben Tage, 15 Tage oder gar permanent ausfallen. Die Fälle, so Robinson weiter, werden immer als Einzelfall betrachtet und genau untersucht. Spieler, die aufgrund ihres Vorgehens einen Bann erhalten haben, bekommen eine entsprechende Nachricht zugestellt.

Ubisoft weist jedoch auch daraufhin, dass es bei einzelnen Vorkommnissen nicht sofort zu einer Sperre kommt - dies sei relativ normal für ein kompetitives Spiel. Im Fokus des neuen Bann-Systems stehen hingegen Spieler, die regelmäßig in Rainbow Six - Siege auffällig werden.