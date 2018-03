Nun also doch: Donald Trump wird sich noch in dieser Woche mit Vertretern der Videospielbranche treffen. Dies hat die amerikanische Spiele-Lobby ESA (Entertainment Software Association) in einem Statement gegenüber Polygon verraten.

Ego-Shooter wie Battlefield 1 sind immer wieder Stoff für Diskussionen rund um Videospiele:

Ein Treffen hat Trump bereits vor einer Woche angekündigt, allerdings anscheinend ohne zuvor eine Einladung zu versenden. Die ESA hat kurz darauf ein vereinbartes Treffen dementiert. Mittlerweile ist es zu einer Einigung gekommen.

Demnach wird sich der Präsident der Vereinigten Staaten am kommenden Donnerstag, dem 8. März 2018, im Weißen Haus mit Vertretern der ESA treffen. In den Gesprächen wird der Fokus vermutlich auf gewalthaltigen Videospielen liegen. Diese sieht Donald Trump als eine der möglichen Ursachen für Amokläufe, wie sie etwa zuletzt in Florida geschehen sind.

"Das bevorstehende Treffen im Weißen Haus, an dem die ESA teilnehmen wird, wird die Gelegenheit bieten, ein sachliches Gespräch über die Bewertung von Videospielen, das Engagement unserer Branche für Eltern und die von uns bereitgestellten Werkzeuge für fundierte Unterhaltungsentscheidugen, zu führen."

Des Weiteren verweist die ESA schon im Vorfeld darauf hin, dass "zahlreiche Instanzen und seriöse wissenschaftliche Studien" keinen Zusammenhang zwischen Videospielen und realer Gewalt gefunden hätten. "Videospiele sind einfach nicht das Problem", so das Statement.

Noch bleibt abzuwarten, in welche Richtung das Gespräch verlaufen wird und ob dabei bereits erste Überlegungen bezüglich eines Verbotes von gewalthaltigen Videospielen geteilt werden. Was haltet ihr von dem Treffen? Verratet uns doch eure Meinung in den Kommentaren!