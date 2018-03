Eigentlich erscheint die Final Fantasy 15 - Windows Edition erst im Laufe des heutigen Tages bei Steam, Origin und anderen Anbietern. Der Kopierschutz soll jedoch schon ausgehebelt sein, wie mehrere Beiträge im Resetera-Forum und bei Reddit berichten.

Erscheint ebenfalls heute: Die Royale Edition von Final Fantasy 15 für Konsolen.

Final Fantasy 15 setzt am PC wie viele andere Spiele auf den Denuvo-Kopierschutz, der eigentlich für die ersten Wochen nach der Veröffentlichung als recht sicher gilt. Bei Assassin's Creed - Origins hat es mehrere Monate gedauert bis eine Gruppe den Schutz umgehen konnte. Im Falle des japanischen Rollenspiels soll nun eine chinesische Gruppe bereits vor der Veröffentlichung die Schutzmechanismen ausgehebelt haben. Möglicherweise, weil dem Hersteller Square Enix ein Fehler unterlaufen ist.

Ende Februar hat das Unternehmen eine Demo-Version von Final Fantasy 15 für den PC veröffentlicht - ohne Kopierschutz. Dieser ist in der Probeversion nicht aktiviert. Wenige Tage später ist der Vorab-Download auf EAs Verkaufsplattform Origin gestartet, der die Dateien, vermutlich ebenfalls aufgrund eines Fehlers, unverschlüsselt auf der Festplatte speichert.

Die Cracker-Gruppe habe daraufhin nur noch die Exe-Datei der Demo in den Ordner der Spieldateien kopiert und konnte die Vollversion ohne Kopierschutz starten. Lediglich die Vorbesteller-Boni sollen fehlen, da sie nicht Teil des Preloads gewesen sind.

Sollte dies so stimmen, dann ist zumindest klar, dass der Denuvo-Kopierschutz im Falle von Final Fantasy 15 an und für sich noch nicht gecrackt wurde. Ein vermutlich nur schwacher Trost für Square Enix. Immerhin hat EA mittlerweile die Dateien aktualisiert und bietet nur noch einen verschlüsselten Download an.

Wer Final Fantasy 15 auf legalen Wege erwirbt, muss sich noch ein paar Stunden gedulden: Erst heute Abend soll die Veröffentlichung des Rollenspiels stattfinden. Seit heute ist außerdem die Royale Edition für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.