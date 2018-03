Deutscher Computerspielpreis 2018: Die Nominierten stehen fest

Wie die Veranstalter des Deutschen Computerspielpreises 2018 via Pressemitteilung bekanntgegeben haben, stehen die Nominierten fest. Aus 432 Einreichungen ermittelte die Jury die Anwärter auf die begehrten Preise in 13 Kategorien. Die 39 Nominierten konkurrieren dabei um Preisgelder in Höhe von 560.000 Euro, die damit noch höher als im Jahr zuvor ausfallen.

In vielen Kategorien nominiert:

Ihr selbst habt in der Hand, welches Spiel Sieger des Publikumspreises wird. Das Online-Voting startet heute auf der Webseite Deutscher Computerspielpreis und läuft bis zum 5. April 2018.

Das sind die Nominierten:

Bestes Deutsches Spiel (dotiert mit 110.000 Euro zuzüglich Medialeistungen im Gegenwert von 60.000 Euro)

Bestes Kinderspiel (dotiert mit 75.000 Euro zuzüglich Medialeistungen im Gegenwert von 40.000 Euro)

Der Löwe – ein Lese- und Schreibabenteuer

Fiete Hide & Seek

Monkey Swag

Bestes Jugendspiel (dotiert mit 75.000 Euro zuzüglich Medialeistungen im Gegenwert von 40.000 Euro)

Phoning Home

The Inner World – Der letzte Windmönch

Witch It

Bestes Serious Game (dotiert mit 40.000 Euro)

MeisterPOWER

The Inner World – Der letzte Windmönch

Vocabicar

Bestes Mobiles Spiel (dotiert mit 40.000 Euro)

Angry Birds Evolution

Card Thief

QB - A Cube’s Tale

Bestes Gamedesign (dotiert mit 40.000 Euro)

Dreadnought

Elex

TownsmenVR

Beste Innovation (dotiert mit 40.000 Euro)

Huxley

TownsmenVR

Witch It

Beste Inszenierung (dotiert mit 40.000 Euro)

Eurydike

Huxley

The Long Journey Home

Bestes Internationales Spiel (undotiert)

Beste Internationale Spielewelt (undotiert)

Assassin’s Creed Origins

Horizon Zero Dawn

Super Mario Odyssey

Bestes Internationales Multiplayer-Spiel (undotiert)

Nachwuchspreis mit Konzept (dotiert mit insgesamt 50.000 Euro: 1. Platz 35.000 Euro, 2. Platz 15.000 Euro)

Ernas Unheil

nGlow

Sunset Devils

Nachwuchspreis mit Prototyp (dotiert mit insgesamt 50.000 Euro: 1. Platz 35.000 Euro, 2. Platz 15.000 Euro)

Fading Skies

Kyklos Code

Realm of the Machines

Sonderpreis der Jury (undotiert)

Keine Nominierungen. Mögliche Gewinner in dieser Kategorie werden bei der Gala am 10. April 2018 bekanntgegeben.

Über den Sieger des Publikumspreises entscheidet ihr selbst im Rahmen eines Online-Votings. Alle Gewinner des Deutschen Computerspielpreises werden im Rahmen einer großen Gala am 10. April 2018 in München bekanntgegeben.