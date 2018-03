Erst im September letzten Jahres wurde bekannt, dass Mario seinen Job als Klempner an den Nagel hing. Mario und kein Klempner? Das geht doch nicht. Das dachte sich auch Nintendo und rückte seine Jobbeschreibung nach einer kleiner Aufruhr der Fans wieder gerade.

Bis vor Kurzem hieß es auf Nintendos Webseite noch, dass der Latzhosen tragende Held Mario "anscheinend vor langer Zeit auch mal als Klempner gearbeitet hat". Selbstverständlich, war das Weltbild vieler Nintendo-Fans erst einmal gestört. Um die Fans zu beruhigen, verpasste das Unternehmen Marios Lebenslauf einen kleinen Feinschliff. Nun heißt es, "(...) sein Beruf ist Klempner. Seine Tätigkeit ist jedoch nicht auf diesen Bereich beschränkt".

Mario is not a plumber anymore? Wtf? What about all the heavily-plumbing-based gameplay?