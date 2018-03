Auf fünf Plattformen treibt der Herr des Schreckens schon sein Unwesen und möglicherweise kommt bald eine weitere hinzu: Laut einem Bericht von Eurogamer arbeitet Blizzard an einer Umsetzung von Diablo 3 für die Nintendo Switch.

Der Totenbeschwörer macht in Diablo 3 Jagd auf Dämonen und Monster:

Die ersten Hinweise auf eine Portierung des Action-Rollenspiels soll Blizzard selbst geliefert haben. In einem Tweet vom 28. Februar zeigt der Entwickler ein Gif, in dem ein Diablo-Nachtlicht an und aus geschaltet wird - im englischen mit "switch on" und "switch off" bezeichnet.

"Süße Träume."

Doch die Freude bei den Fans währt nur kurz. In einem Statement gegenüber Eurogamer heißt es von offizieller Seite, dass Blizzard derzeit keine Pläne hat, Diablo 3 für die Nintendo Switch anzukündigen. Eigentlich wäre das Thema damit vorerst vorbei. Die englischsprachigen Kollegen recherchieren jedoch etwas intensiver und erfahren aus einer anderen, nicht näher genannten Quelle, dass die Betonung im Statement auf dem "derzeit" liegt.

Demnach soll sich tatsächlich eine Portierung von Diablo 3 für die Nintendo Switch in Entwicklung befinden. Ob auch die Erweiterungen Diablo 3 - Reaper of Souls und Diablo 3 - Rückkehr des Totenbeschwörers mit an Bord sind, ist unklar. Ein Komplettpaket erscheint jedoch ziemlich wahrscheinlich, sollten sich die Gerüchte bewahrheiten.

