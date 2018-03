Far Cry 5: Mächtiger Level-Editor und DLC-Details

Mit zwei neuen Videos stellt Ubisoft seine Pläne für die Zeit nach der Veröffentlichung von Far Cry 5 vor. Dazu zählen auf der einen Seite drei DLCs, die das Unternehmen bereits im Februar angekündigt hat. Im Video gibt es erste kleine Details:

Mars, Vietnam und Zombies: Die DLCs zu Far Cry 5 sollen abwechslungsreich sein.

Neu ist hingegen die Arcade, die es erstmals in Far Cry 5 geben wird. Hinter dem klassischen Namen verbirgt sich der Map Editor des Shooters, der in diesem Serienteil eine ganze Ecke umfangreicher ausfallen soll. Unter anderem können Spieler auf Objekte aus früheren "Far Cry"-Spielen, aus Watch Dogs 2, Assassin's Creed 4 - Black Flag und Assassin's Creed - Unity zurückgreifen.

Im Map-Editor von Far Cry 5 wird es wild:

Daraus lassen sich anschließend Solo-, Koop- oder PvP-Mehrspieler-Karten erstellen. Ubisoft möchte regelmäßig neue Inhalte dem Map-Editor hinzufügen und außerdem Live-Events veranstalten. Bei Letzterem können Spieler spezielle Fahrzeug- und Waffenskins freischalten.

Far Cry 5 erscheint voraussichtlich am 27. Februar für PC, Xbox One und PlayStation 4. Käufer des Season Pass erhalten auf den Konsolen zusätzlich Zugang zur Far Cry 3 - Classic Edition. PC-Spieler müssen hingegen etwas länger darauf warten.