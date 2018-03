Allzu lange müssen Survival-Fans nicht mehr auf die Veröffentlichung des Action-Spiels State of Decay 2 warten. Microsoft hat bekanntgegeben, dass das Videospiel bereits am 22. Mai 2018 veröffentlicht werden soll.

Wie die englischsprachige Webseite IGN berichtet, hat Microsoft einige Details zu State of Decay 2 verraten. Bereits am 22. Mai könnt ihr eure Basis errichten und sie, gemeinsam mit anderen Überlebenden, gegen Zombies verteidigen.

Nach Angaben des Herstellers wird die Standard-Edition zu einem Preis von 29,99 US-Dollar angeboten (hierzulande vermutlich 29,99 Euro). Die Ulitmate-Edition schlägt mit 20 US-Dollar mehr zu Buche. Im Gegenzug erhaltet ihr Vorabzugang und könnt schon am 18. Mai loslegen. Außerdem beinhaltet die teurere Variante den Erstling State of Decay - Year One Survival Edition mitsamt den DLCs "Independence Pack" und "Daybreak Pack".

Der Marketing-Manager von Microsoft, Aaron Greenberg, verkündet außerdem die Spielerschaft stärker mit einbeziehen zu wollen:

"Unser Ziel ist es eine lang anhaltende Beziehung mit der "State of Decay"-Community aufzubauen und tiefere Erfahrungen mit dem Franchise zu fördern. Wir glauben, dass State of Decay 2 dieses Ziel erreicht, indem es die Fans in die ultimative Zombie-Überlebens-Fantasie eintauchen lässt, und wir möchten mehr Spielern die Möglichkeit bieten, dieses einzigartige Spiel auszuprobieren".

