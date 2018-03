God of War: Spezielles "PS4 Pro"-Bundle mit Controller angekündigt

In etwas mehr als einen Monat gibt Kratos sein Comeback und im Gepäck hat er ein spezielles Konsolenbundle dabei. Sony veröffentlicht anlässlich von God of War eine limitierte "PlayStation 4 Pro"-Edition.

Das neue God of War erzählt nicht nur die Geschichte von Kratos:

Am 20. April soll es soweit sein, dann soll der einst sehr wütende Kratos ein neues Abenteuer erleben. Wer angesichts der bislang sehr schicken Optik über den Kauf einer PlayStation 4 Pro nachdenkt, dem bietet Sony alternativ eine besondere "God of War"-Version an.

Das Paket enthält eine PlayStation 4 Pro mit 1 Terabyte Festplattenspeicher in der Farbe "leviathan grey", welches an Kratos' Axt angelehnt ist, mit auffälligen Runenverzierungen. Hinzu kommt ein optisch ähnlicher "Dualshock 4"-Controller und God of War in der Day One Edition. Das besondere Bundle soll demnächst bei ausgewählten Anbietern zur Vorbestellung bereitstehen.

Den Controller, so teilt Sony mit, wird es ab dem 20. April zusätzlich separat im Handel geben. Dies gilt auch für ein weiteres "PS4 Pro"-Bundle, welches jedoch nur die Konsole in der Farbe "jet black" und ein Exemplar von God of War beinhaltet.

God of War ist eines der meisterwarteten Exklusiv-Spiele für die PlayStation 4 in diesem Jahr. Was Sony sonst noch so bietet und wie die Konkurrenz dem entgegensetzt, verraten wir euch in der Bilderstrecke.