Schnpäppchenjäger dürfen sich die Hände reiben: Sony hat im PlayStation Network einen neuen Sale gestartet. Unter dem Motto "Only On PlayStation" gibt es so einige Exklusivspiele für PlayStation 4, PlayStation 3 und PlayStation Vita günstiger zu erwerben.

Eines der besten PS4-Spiele von 2017 ist ebenfalls stark reduziert:

Bis zum 21. März ist der Sale am Start und bietet euch unter anderem Rabatt auf die folgenden Beispiele:

Eine Komplettübersicht über alle Angebote gibt es auf der speziellen PSN-Webseite.

Wer sich angesichts des Angebotes nun mit Aloy in ihr großes Abenteuer von Horizon - Zero Dawn stürzt, kann vorher einen kleinen Blick in unsere Bilderstrecke wagen. Dort erfahrt ihr ein paar hilfreiche Tipps zum Überleben in der Wildnis.