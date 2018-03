Da Videospiele auch in der kommenden Woche vermutlich noch voll im Trend liegen werden, erscheinen wieder einmal ein paar neue Exemplare. Dante feiert mit der Neuauflage seiner Neuauflage ein kleines Comeback, Techland schickt euch anstelle von einer Zombie-Schlacht mal wieder auf den Acker und die süßeste rosa Kugel der Welt bestreitet ihr neuestes Abenteuer. Ihr habt also wieder alle Hände voll zu tun.

Devil May Cry HD Collection | 13. März

PC / PS4 / Xbox One

Dass euch der Name dieser Spielesammlung eventuell bekannt vorkommt, ist kein Zufall. In ähnlicher Form erschien diese nämlich bereits für PS3 und Xbox 360. Mit der Neuauflage könnt ihr Devil May Cry, Devil May Cry 2 und Devil May Cry 3 - Dante's Erwachen Special Edition nun auch auf PS4 und Xbox One inklusive einer Reihe von Verbesserungen spielen.

Q.U.B.E. 2 | 13. März

PC / PS4 / Xbox One

Auf den erfolgreichen ersten Teil folgt mit Q.U.B.E. 2 nun die von Puzzle-Fans heißersehnte Fortsetzung. In der Rolle der Archäologin Amelia Cross erforscht ihr geheimnisvolle Ruinen und löst dabei ein kniffliges Rätsel nach dem anderen. Spiele mit Farben und Schaltern stehen dabei ebenso auf dem Programm wie gefährliche Fallen.

Pure Farming 2018 | 13. März

PC / PS4 / Xbox One

Nein, Bauernhof-Simulationen kann es definitiv nicht genug geben. Auch in diesem Jahr schickt Techland mit Pure Farming 2018 einen eigenen Ableger ins Rennen. Hier erfahrt ihr aus der ersten Reihe, wie das Leben eines Hanf-, Kaffee- oder Oliven-Bauern abläuft. Da dürfen lizenzierte Maschinen und Geräte natürlich nicht fehlen.

The Raven Remastered | 13. März

Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Unter dem Namen The Raven - Vermächtnis eines Meisterdiebs erschien das Abenteuer bereits 2013 für PC, PS3 und Xbox 360 und konnte recht positive Wertungen einfahren. Nun wurde das Detektiv-Spiel technisch aufpoliert und erscheint als The Raven Remastered für PS4 und Xbox One.

The Long Reach | 14. März

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Der Horror-Thriller The Long Reach setzt anstelle von Fantasie-Themen und Postapokalypse auf gruselige Szenarien des Alltags. Auch wenn die Grafik mithilfe von Pixel-Optik dargestellt wird, ist die Präsentation mitunter brutal und blutig.

Surviving Mars | 15. März

PC / PS4 / Xbox One

In Surviving Mars ist es eure Aufgabe auf dem titelgebenden roten Planeten eine Kolonie aufzubauen. Geschützt durch Biodome errichtet ihr Gebäude und verwaltet die Ressourcen eurer Siedlung. Dabei trotzt ihr den Widrigkeiten dieser neuen und zum Teil unerforschten Welt.

Burnout Paradise Remastered | 16. März

PC / PS4 / Xbox One

Auf diese Neuauflage haben viele gewartet. Burnout Paradise Remastered bringt euch einen der absoluten Höhepunkte der Serie in komplett überarbeiteter Version auf den Bildschirm. Dabei befinden sich alle zuvor erschienenen Zusatzinhalte von Anfang an mit im Gepäck.

Kirby Star Allies | 16. März

Nintendo Switch

Dass Kirby nicht nur Feinde einsaugen und sich ihre Fähigkeiten aneignen kann, zeigt er auch mit seinem neuesten Abenteuer Kirby Star Allies. Im jüngsten Spiel der rosa Knutschkugel rekrutiert ihr Feinde, adaptiert ihre Fähigkeiten und kreiert durch deren Mischung neue Angriffe und Eigenschaften.

Welches der neuen Spiele lässt euer Herz höher schlagen? Wartet auf euch eine Rückkehr nach Paradise City? Oder versucht ihr den roten, staubigen Boden des Mars zu beleben? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.