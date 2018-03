Passend zum Internationalen Frauentag gibt es von Sony etwas gratis für euch. Der Welttag, der jährlich am 8. März stattfindet, entstand zu Zeiten des Ersten Weltkriegs im Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen. Da das auch in heutigen Tagen ein wichtiges Thema ist, feiert Sony den Tag und stellt mit einem Geschenk an euch ein paar starke Heldinnen ins Rampenlicht.

Noch immer werden Frauen übertrieben sexualisiert dargestellt:

Ab heute könnt ihr euch im PlayStation Store das International Women's Day 2018 Theme herunterladen. Es ist das erste Theme, das den Weltfrauentag feiert. So könnt ihr eure Bildschirmanzeige aufhübschen, den Hintergrund und gar Symbole anpassen.

Das Theme zum Weltfrauentag

Auf dem Bild seht ihr unter anderem Aloy aus Horizon - Zero Dawn, Ellie aus The Last of Us 2 und Nadine und Chloe aus Uncharted - The Lost Legacy. Auch Kara aus dem kommenden Spiel Detroit - Become Human ist vertreten.

Sony stellt nur eine kleine Anzahl an echt coolen Heldinnen vor, die die Videospielwelt bietet. Welchen weiblichen Charakter hättet ihr noch gerne im Theme wiedergefunden? Schreibt es uns in die Kommentare!