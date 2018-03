Ob The Beast Inside das Zeug zum Horror-Hit hat? 1.348 interessierte Spieler haben die Kickstarter-Kampagne zum atmosphärischen Horror-Adventure bereits unterstützt.

Das ist der Trailer zum Kickstarter-Projekt:

Die Kickstarter-Kampagne zum Horrorspiel The Beast Inside verläuft derzeit äußerst erfolgreich. Innerhalb von nur kurzer Zeit konnte eine Summe von 36.625 US-Dollar für das Entwicklerstudio Illusion Ray erwirtschaftet werden. 24 Tage verbleiben noch, um das derzeitige Finanzierungsziel von 46.564 US-Dollar zu erreichen.

In The Beast Inside schlüpft ihr in die Rolle des CIA-Kryproanalysten Adam. Seine Aufgabe: Das Knacken eines sowjetischen Codes während des Kalten Kriegs. Um dieser Mission in Ruhe nachgehen zu können, zieht er mit seiner Frau Emma in ein abgeschiedenes Waldhaus. Dort findet er das Tagebuch von Nicolas, einem mysteriösen Mann, der zu Zeiten des amerikansichen Bürgerkriegs sein Dasein fristete. Im Haus beginnt es währenddessen zu spuken und Adam muss nicht nur um sein Leben, sondern auch um das seiner Frau fürchten.

Das Horror-Abenteuer soll im März 2019 auf Steam veröffentlicht werden. Unterstützer des Projekts erhalten ab einem gewissen Betrag jedoch eine Demo-Version und Beta-Zugang und können The Beast Inside damit etwas früher ausprobieren.

Sofern The Beast Inside das Finanzierungsziel erreicht, könnt ihr euch 2019 auf ein atmosphärisches Horror-Adventure freuen. Bis dahin erscheinen jedoch jede Menge Horrorspiele, auf die ihr als Fans einen Blick werfen solltet.