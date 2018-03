Dass Sony euch - ohne euer Zutun - Werbung aufs PS4-Dashboard wirft, davon haben wir erst vor kurzer Zeit berichtet. Schnell ist jedoch auch bekannt geworden, dass ihr sie abstellen könnt.

Hier eine Auswahl an Spielen, die ihr dann über PS Now zocken könnt:

Das hat sich nun wohl geändert. Denn mittlerweile berichten einige davon, dass Sony nun im Konsolenmenü auch Werbung zeigt, obwohl ihr diese "Funktion" ausgestellt habt. Sony erzwingt also anscheinend die Werbeeinblendung. Momentan betrifft es jedoch nur ein Produkt, das so beworben wird: nämlich PS Now.

Alle betrifft dieses Problem wohl nicht. Wie die Seite PS4Info berichtet, spielt Sony die Werbung hauptsächlich im US-amerikanischen Raum aus - jedoch nicht nur dort. Falls ihr noch nicht die Option kennt, wie ihr bislang die Werbung ausschalten konntet, hier nochmal eine kleine Erinnerung:

Wählt den Menüpunkt "Einstellungen" aus

Danach wählt "System" aus

Jetzt zu "Automatische Downloads"

Dort den obersten Menüpunkt deaktivieren - damit werden dann keine gesponserten Inhalte mehr angezeigt.

Habt ihr die Werbung auch schon gesehen und ihr habt eigentlich im Menü alles ausgestellt? Dann gebt uns doch einfach mal Bescheid und schreibt es uns einfach in die Kommentare.