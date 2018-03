The Division 2: Ubisoft kündigt Fortsetzung an

Der Kampf in New York geht weiter: Ubisoft hat so eben in Form einer Pressemitteilung The Division 2 angekündigt. Entwickelt wird der Third-Person-Shooter erneut vom schwedischen Studio Massive Entertainment.

The Division hat erst vor kurzem ein großes Update erhalten:

Mit mittlerweile über 20 Millionen Spielern ist The Division ein riesiger Erfolg gewesen und somit kommt die Ankündigung der Fortsetzung nicht allzu überraschend. Viele Details haben die Entwickler allerdings noch nicht verraten. Als technisches Grundgerüst wird aber erneut die Snowdrop Engine dienen, die für den Nachfolger entsprechend aktualisiert und erweitert wird.

Zusätzlich wird Massive Entertainment von Ubisoft Annecy, Redstorm, Reflections, Ubisoft Bucharest und Ubisoft Shanghai bei der Entwicklung von The Division 2 unterstützt. Infos, ob das Szenario weiterhin auf New York begrenzt ist oder erstmals komplett neue Städte erschlossen werden, gibt es noch nicht. Auch zu einem möglichen Veröffentlichungsdatum schweigt sich Ubisoft aus.

In der Zwischenzeit wird The Division zwei weitere große Updates erhalten. Unter anderem sind zwei neue globale Events, weitere Missionen mit dem Schwierigkeitsgrad "Legendär" und ein 4K-Patch für die Xbox One X geplant. Ab Juni 2018 gibt es außerdem sogenannte "Wappen", sprich sehr spezifische Erfolge, mit denen Spieler Belohnungen für The Division 2 freischalten können.

Mit der Ankündigung nährt Ubisoft den Boden für die kommende E3 2018: Vermutlich wird der Hersteller auf der Spielemesse weitere Infos verraten und eventuell erste Spielszenen präsentieren.