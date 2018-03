Nintendo Direct: Infos zu Crash Bandicoot, Dark Souls, Splatoon 2 und vieles mehr

Prall gefüllte Show: In einer neuen Direct-Ausgabe hat Nintendo zahlreiche neuen Informationen zu kommenden 3DS- und "Nintendo Switch"-Spielen bekanntgegeben. Unter anderem geht es um einen ganz bekannten Nasenbeutler:

Die Exklusivität für Crash Bandicoot ist vorüber:

Die Gerüchte haben es schon Anfang Februar vermutet, nun ist es offiziell: Die Crash Bandicoot N.Sane Trilogy erscheint für die Nintendo Switch, den PC und die Xbox One. Die Veröffentlichung ist für den 10. Juli geplant.

Splatoon 2

Zu Splatoon 2 hat Nintendo gleich mehr im Gepäck gehabt: im Sommer 2018 wird zum einen die kostenpflichtige Erweiterung Octo Expansion erscheinen. Mit dieser erhalten Spieler Zugang zu einer neuen Singleplayer-Kampagne, die sich um Agent 8 dreht. Diese wacht eines Tages in einer Untergrund-Fabrik auf und erinnert sich nur rudimentär an ein paar Dinge.

Die Erweiterung Octo Expansion stellt sich im Video vor:

Noch vor der Erweiterung wird Nintendo außerdem im April die Version 3.0 für Splatoon 2 veröffentlichen. Mit dem Update werden 100 neue kosmetische Gegenstände, drei neue Karten und der neue Rang X hinzugefügt.

Die Inklings haben jedoch für noch mehr Aufsehen gesorgt, als ein vermeintlicher Splatoon-Trailer plötzlich zu einer Ankündigung für ein neues "Super Smash Bros."-Spiel wurde.

Dark Souls

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass Dark Souls voraussichtlich am 25. Mai mit einer Remastered-Version erstmals eine Nintendo-Konsole erreicht. Mit dabei ist außerdem ein spezieller Amiibo, der die bekannte "Praise the Sun"-Pose zeigt. Wer den Amiibo im Spiel aktiviert, kann anschließend mit seinem eigenen Charakter die Pose nachahmen.

Mario Tennis Aces

So langsam solltet ihr euren Tennis-Arm in Form bringen. Am 22. Juni erscheint Mario Tennis Aces für die Nintendo Switch und wirft wie gewohnt zahllose Mario-Charaktere inklusive Spezialfähigkeiten in einen sportlichen Wettkampf.

Powerschläge und zerbrechende Schläger: Mario Tennis Aces macht keine halben Sachen

Interessierte Spieler können noch vor der Veröffentlichung im Rahmen eines Online-Multiplayer-Turniers einen ersten Blick riskieren. Infos zur Teilnahme möchte Nintendo schon bald bekanntgeben.

No More Heroes - Travis Strikes again

Als "bizarrer Mix aus Pop-Kultur, überzeichneter Comic-Grafik und explizit dargestellter Gewalt" haben wir einst No More Heroes bezeichnet. Das zeigt sich auch in den ersten Spielszenen zum neuen Serienteil No More Heroes - Travis Strikes again. Dieses Mal müsst ihr mit Travis in unterschiedlichen Spielwelten Bugs ausmerzen und das natürlich auf die schmerzhafte Art und Weise.

Erscheinen soll das Spiel im Laufe des aktuellen des Jahres exklusiv für die Nintendo Switch.

Captain Toad

Mit Captain Toad - Treasure Tracker schafft es ein weiteres "Wii U"-Spiel auf die aktuelle Nintendo-Konsole. Die Umsetzung enthält zusätzlich neue Level auf Basis von Super Mario Odyssey und erscheint voraussichtlich am 13. Juli. Übrigens ist auch eine Version für die Nintendo 3DS in Entwicklung.

Project Octopath Traveler

Das klassische Rollenspiel Project Octopath Traveler, welches schon seit einiger Zeit angekündigt ist, wird ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen. Genauer gesagt am 13. Juli. Am selben Tag veröffentlicht Square Enix zudem eine Collector's Edition, die unter anderem den Soundtrack, eine Karte der Spielwelt und mehr beinhaltet.

South Park

Eine weitere Prise Rollenspiel gibt es am 24. April mit der Veröffentlichung von South Park - Die rektakuläre Zerreißprobe. Mit an Bord ist zudem der Season Pass, wovon die ersten beiden Erweiterungen direkt am Veröffentlichungstag zur Verfügung stehen.

Undertale

Der Indie-Hit Undertale wird für die Nintendo Switch erscheinen. Wann genau? "Irgendwann."

Luigi's Mansion

Der Nintendo 3DS wird übrigens nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Im Rahmen der Nintendo Direct hat das Unternehmen unter anderem eine Neuauflage von Luigi's Mansion für den Handheld angekündigt. Der Gamecube-Klassiker soll im Laufe des Jahres erscheinen.

Die komplette Ausgabe von Nintendo Direct könnt ihr euch hier ansehen:

Mit der aktuellen Direct-Ausgabe zeigt Nintendo, dass der Nintendo Switch so schnell nicht die Puste ausgehen soll. Zudem hat das Unternehmen noch ein paar Exklusiv-Titel für das restliche Jahr in der Hinterhand.