Super Smash Bros.: Offiziell für Nintendo Switch angekündigt

Zeit für Prügel: Nintendo hat im Rahmen einer Direct-Show Super Smash Bros. für die Nintendo Switch angekündigt.

Das Ankündigungsvideo ist ein wenig glitschig:

Viele Informationen zum Ableger gibt es allerdings noch nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt ist zudem unklar, ob es sich um einen komplett neuen Serienteil handelt oder nur um eine erweitere Portierung der bald vier Jahre alten "Wii U"-Fassung. Diese konnte immerhin im damaligen Test "Super Smash Bros.: Das Warten hat sich gelohnt" sehr überzeugen.

Aus dem Video geht hervor, dass Mario und Link, der erstmalig in seinem "The Legend of Zelda - Breath of the Wild"-Outfit zu sehen ist, weiterhin Bestandteil der Prügelorgie sind. Im Mittelpunkt stehen jedoch die Inklinge aus Splatoon.

Erscheinen soll Super Smash Bros. voraussichtlich noch 2018 für die Nintendo Switch.

Ob neu oder nur stark erweitert: Für die Switch-Umsetzung von Super Smash Bros. wünschen wir uns so einige Charaktere, die es bislang nicht als eigenständige Kämpfer in das Spiel geschafft haben.